Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛRT на русском 02:34

Форвард санкт-петербургского «Зенита» победил в голосовании за звание лучшего игрока 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает официальный Twitter РПЛ, нападающий «Зенита» Артём Дзюба получил 62,1% голосов болельщиков в споре за звание лучшего футболиста 24-го тура.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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