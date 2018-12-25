Футбол

В России выбрали лучшего футболиста 2018 года
Газета Кемерова
05:56

Лучшим российским футболистом 2018 года, по мнению журналистов, признан нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Об этом говорят результаты опроса, проведённого еженедельником «Футбол».
Газета Кемерова05:56
с чего всё началось

Ставка на Дзюбу. Как страна голосовала за лучшего игрока 2018 года

В голосовании еженедельника «Футбол» приняли участие 277 журналистов.
Еженедельник Футбол03:03

Подробнее о событии

Дзюба стал игроком года в России

Eurosport.ru05:32

Журнал «Футбол» назвал Артема Дзюбу лучшим игроком года

Коммерсантъ04:56

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года в России по опросу еженедельника «Футбол»

Sport24.ru04:13

Артем Дзюба назван футболистом года в России

Вести.Ru03:00

Дзюба — лучший игрок 2018 года по версии еженедельника «Футбол»

Чемпионат03:00

Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в России

Российская газета03:40

Дзюба признан лучшим игроком года в России

Sports.ru03:39
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Армия и оружие

Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Политика

Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей

Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Энергетика

В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество

Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете

Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Авто

Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Экономика

Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:00
Политика

Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам

Пресс-секретарь считает, что там публикуют информацию, к которой нельзя относиться "серьезно".
Обновлено в 06:17
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Медведев подписал документы по маркировке товаров

Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств.
Обновлено в 05:16
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае

Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Обновлено в 00:36
Общество

Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
Политика

Эрдоган намерен встретиться с Путиным

Предположительно Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Ранее один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате атаки на ливийский МИД в Триполи.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Родители юных российских футболистов отдали мошенникам миллиард рублей

В Москве полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве, которые похитили у родителей юных футболистов около миллиарда рублей.
Обновлено в 06:20
Кино

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено вчера в 17:52
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни года

Трек "Panda E" белорусского рэпера Cygo стал самой прослушиваемой композицией во "ВКонтакте" в 2018 году, рассказали в пресс-службе социальной сети.
Обновлено в 06:42
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Экономика

Силуанов раскритиковал Росстат за расчеты реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал Росстат за расчет показателя динамики реальных доходов населения.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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