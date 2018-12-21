Футбол

Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России
Свободная Пресса
21:30

Ранее "Свободная пресса" писала, что Артем Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года по версии РФС. В итоговом голосовании форвард обошёл голкипера ЦСКА Игоря Акинфиева, защитника «армейцев» Марио Фернандеса, полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
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Дзюба назвал свой личный список лучших футболистов России

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