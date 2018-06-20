Футбол
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал лучших игроков страны 2018 года. Он не стал включать в пятерку себя.
Спорт-Экспресс15:55
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Футбол
«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо
Обновлено в 13:59
Футбол
Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено в 16:14
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов
«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено в 16:39
Футбол
Дзюба надеется, что Кокорин потом и кровью смоет свой поступок
Обновлено в 15:04
Футбол
На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол
Дзюба: к нехорошим людям в «Зените» у меня не осталось уважения
Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными.
Обновлено в 14:00
Футбол
Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
Обновлено в 14:36
Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро
Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
Обновлено в 11:36
Футбол
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол
Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря
Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол
Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»
Экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Обновлено в 15:44
Футбол
Новая прическа Неймара удивила фанатов
Новая прическа удивила фанатов Неймара.
Обновлено в 17:25
Футбол
Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду
Обновлено в 13:43