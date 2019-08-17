Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»Газета.Ru 14:58

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.
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Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
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