Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»Газета.Ru 14:58
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что защитник команды Ярослав Ракицкий был удалён в концовке домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Ракицкий получил жёлтую карточку на 4-й добавленной минуте ко второму тайму.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева решила поселиться в Хамовниках
Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева рассказала Instagram-фолловерам о желании продать загородный дом и квартиру и провела небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Половина российской школьной формы оказалась опасна для здоровья
В преддверии нового учебного года специалисты по мониторингу качества выяснили, что половина продающейся в магазинах школьной формы опасна для здоровья.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено в 11:33
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
Обновлено в 06:46
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
Обновлено в 14:39
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено в 09:04
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
Обновлено в 15:36
Происшествия
На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся
525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью.
Обновлено в 10:54
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Ярославле задержан за взятку полковник полиции
По нашей информации, офицер отвечал за строительство нового здания УМВД, а оперативную разработку его коррупционных связей вели столичные чекисты.
Обновлено в 03:05
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36