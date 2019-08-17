Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»Газета.Ru 14:58
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми погиб один человек
Обновлено в 12:24
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Метца" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:04
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено в 01:33
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака»
Обновлено в 14:04
Происшествия
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Обновлено в 09:05
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» в субботу, 17 августа, состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Происшествия
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
Обновлено в 08:51
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Киберспорт
Опубликованы первые геймплейные кадры Borderlands 3 в кооперативе на четверых
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено в 10:27
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05