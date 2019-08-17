Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

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