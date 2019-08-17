Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»Газета.Ru вчера в 14:58
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.
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Ну конечно, это позор. То, что мы в меньшинстве, а Смольникова не удаляют и желтые им не показывают, когда люди катятся двумя ногами - это не позор? Давайте не будем говорить об этом. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было нормально? Мы молчим, ничего не говорим.
— Денис Глушаков, российский футболистРоссийская газета вчера в 17:55
с чего всё началось
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).Чемпионатвчера в 15:27
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Вы козлы. И вам это нравится? Судьи должны добиться наказания для Семака и Дзюбы
Sport24.ruвчера в 17:32
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Обновлено в 05:27
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В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
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Общество
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Обновлено вчера в 11:08
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Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
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Обновлено в 12:47
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Обновлено 16 августа в 22:45
Политика
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Обновлено вчера в 19:40
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Обновлено в 04:51
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Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
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Общество
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В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
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Обновлено вчера в 21:29