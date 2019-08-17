Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»Газета.Ru вчера в 14:58

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике работу главного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура чемпионата России. Футболист заявил, что судья стал главным героем встречи.
Читать в источнике
Комментировать53
Денис Глушаков
Ну конечно, это позор. То, что мы в меньшинстве, а Смольникова не удаляют и желтые им не показывают, когда люди катятся двумя ногами - это не позор? Давайте не будем говорить об этом. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было нормально? Мы молчим, ничего не говорим.
— Денис Глушаков, российский футболистРоссийская газета вчера в 17:55
с чего всё началось

Глушаков жёстко ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).
Чемпионатвчера в 15:27

Подробнее о событии

Владимир Левитин: Дзюба вел себя безобразно. Бодался и так далее

Советский спорт08:28

Денис Глушаков: «В таком сложном матче одно очко — это хороший результат для нас»

Матч ТВвчера в 15:42

Туктамышева раскритиковала арбитра матча «Зенит» - «Ахмат»

Газета.Ru10:42

Судейство матчей РПЛ остается главной темой сезона

Чемпионат03:30

Вы козлы. И вам это нравится? Судьи должны добиться наказания для Семака и Дзюбы

Sport24.ruвчера в 17:32

Денис Глушаков: «Понимаю игроков „Зенита“, но эмоциями не поможешь. В матче со „Спартаком“ у Айртона тоже была рука, об этом никто не говорил»

Sports.ru09:59

Дзюба против Глушакова. Огонь в микст-зоне!

Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Обновлено в 04:00
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Футбол

Томас Тухель: «Неймар чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его»

У Неймара есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.
Обновлено в 10:19
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Общество

На севере Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

Обновлено в 11:19
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Гаджеты

Галерея дня: Samsung научит Galaxy Fold складываться втрое

В Z-Fold предусмотрено два места сгиба. В сложенном состоянии смартфон втрое меньше, чем в разложенном.
Обновлено в 04:31
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер

Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Происшествия

В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.
Обновлено в 12:47
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

NVIDIA пока не видит необходимости выпускать преемников Volta и Turing

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Карпатах погиб известный альпинист

Обновлено в 07:15
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Космос

Робот «Федор» привезет на МКС тульские пряники

Обновлено вчера в 14:04
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ, на выезде уступив «Уфе»

Обновлено в 11:50
Кино

Умер создатель «кролика Роджера» Ричард Уильямс

Вчера в Великобритании на 86-м году жизни скончался один из известных аниматоров, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Космос

В США построят самый большой роботизированный военный корабль

ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой

Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Общество

В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу

В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное