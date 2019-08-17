Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).

с чего всё началось

Ну конечно, это позор. То, что мы в меньшинстве, а Смольникова не удаляют и желтые им не показывают, когда люди катятся двумя ногами - это не позор? Давайте не будем говорить об этом. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было нормально? Мы молчим, ничего не говорим.

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Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

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