Футбол
Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»RT на русском вчера в 14:38
После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом», который завершился безголевой ничьей, нападающий коллектива из Санкт-Петербурга Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
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Вы козлы. И вам это нравится? Судьи должны добиться наказания для Семака и Дзюбы
Sport24.ruвчера в 17:32
Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
RT на русскомвчера в 16:10
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