Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»Невские Новости вчера в 14:20
Футболист «Зенита» Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от игры с «Ахматом». Он остался недоволен рядом решений арбитра Алексея Матюнина. Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась вничью со счетом 0:0. При этом хозяева поля практически весь матч провели в большинстве.
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Вы козлы. И вам это нравится? Судьи должны добиться наказания для Семака и Дзюбы
Sport24.ruвчера в 17:32
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RT на русскомвчера в 16:10
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