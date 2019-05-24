Дзюба назвал безобразием финал «Игры престолов»RT на русском 06:41

Спорт день за днем

Энергетика ФАС: нефтяники нарушают договоренности о заморозке цен на бензин Как уточняется в протоколе совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая, на прошлой неделе нефтяники не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которому должны были поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизельного топлива, чем годом ранее.

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Авто Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем» Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.

Финансы Курс доллара снизился до 64,61 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 64,61 рубля.

Здоровье В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.

Политика Филарет не стал присягать на верность ПЦУ По словам Думенко, Филарет стал единственным участником «Синода православной церкви», который не подписал соглашение о верности ПЦУ.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

Футбол Рамос задумался об уходе из «Реала» Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.

Общество Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.

Происшествия Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью Житель Уфы, ранее судимый за убийство жены и тещи, вышел из тюрьмы и расправился со своей дочерью.

Общество Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.

Космос Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Армия и оружие США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.

Политика Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.

Политика Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.

Экономика Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.

Общество Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией Министерство внутренних дел Германии намерено заставить мессенджеры WhatsApp, Telegram и подобные им сотрудничать с правоохранительными органами.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.

Политика 62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».

Политика Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.