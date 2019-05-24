Футбол
Дзюба назвал безобразием финал «Игры престолов»RT на русском 06:41
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба негативно отреагировал на финальный эпизод сериала «Игра престолов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума
Украина потеряла Крым задолго до референдума, проведенного жителями полуострова в 2014 году.
Обновлено в 09:46
Энергетика
ФАС: нефтяники нарушают договоренности о заморозке цен на бензин
Как уточняется в протоколе совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая, на прошлой неделе нефтяники не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которому должны были поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизельного топлива, чем годом ранее.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Финансы
Курс доллара снизился до 64,61 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и составил 64,61 рубля.
Обновлено в 03:07
Здоровье
В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках
В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.
Обновлено в 01:53
Политика
Филарет не стал присягать на верность ПЦУ
По словам Думенко, Филарет стал единственным участником «Синода православной церкви», который не подписал соглашение о верности ПЦУ.
Обновлено в 11:13
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Футбол
Неймар: нравится сталкиваться с новыми вызовами
Обновлено в 11:04
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем
ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью
Житель Уфы, ранее судимый за убийство жены и тещи, вышел из тюрьмы и расправился со своей дочерью.
Обновлено в 12:30
Общество
Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 10:21
Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток
Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.
Обновлено в 12:43
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Политика
Служу России: Путин вручил Маргарите Симоньян престижный орден
Симоньян оценила новую порцию обвинений в адрес RT и Sputnik >> Президент России Владимир Путин, в частности, вручил ей орден Александра Невского, которым награждаются российские госслужащие за особые заслуги перед Отечеством, а также зарубежные политические и общественные деятели за заслуги в развитии сотрудничества с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей
Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Общество
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
Министерство внутренних дел Германии намерено заставить мессенджеры WhatsApp, Telegram и подобные им сотрудничать с правоохранительными органами.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента
Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».
Обновлено в 08:27
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58