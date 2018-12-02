Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

Казахстан порой ловит соперников на своем поле. 2/3 — Сборная России (@ TeamRussia) 2 декабря 2018 г. Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую выходят первые две команды из каждой группы.

Спорт день за днем

Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России

Футбол Футбол Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Футбол Футбол Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией

Футбол Футбол «Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии "Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова» Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».

Футбол Футбол Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.

Футбол Футбол «Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».

Футбол Футбол Зинченко получил перелом носа в матче с «Борнмутом» Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.

Футбол Футбол Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Футбол Футбол Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь» Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.

Футбол Футбол Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией» Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.

Футбол Футбол «Динамо» засчитано поражение за неявку на матч с «Сахалином» Матч чемпионата России по волейболу между женскими командами «Сахалин» и краснодарским «Динамо» не состоится.