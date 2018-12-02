Футбол

Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России
РИА Новости
08:15

Казахстан порой ловит соперников на своем поле. 2/3 — Сборная России (@ TeamRussia) 2 декабря 2018 г. Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую выходят первые две команды из каждой группы.
РИА Новости08:15
Артем Дзюба
Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.
— Артем Дзюба, российский футболистLenta.ru 08:30

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