Сказал, что он создавал его летом. Надеюсь, что в этот раз календарь создавали зимой и он будет правильным. У нас стадион с крышей, в Краснодаре тепло - можно все грамотно распределить.

Спорт день за днем

Дзюба надеется, что в этот раз календарь РПЛ будет правильным

Спорт день за днем

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