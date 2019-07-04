Футбол

Дзюба надеется, что в этот раз календарь РПЛ будет правильнымРИА Новости 09:25

Сказал, что он создавал его летом. Надеюсь, что в этот раз календарь создавали зимой и он будет правильным. У нас стадион с крышей, в Краснодаре тепло - можно все грамотно распределить.
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Дзюба надеется, что в этот раз календарь РПЛ будет правильным

РИА Новости09:25

Артем Дзюба: «Надеюсь, сейчас человек создавал календарь зимой и он будет правильный»

Sports.ru09:10

Дзюба надеется на грамотно составленный календарь РПЛ

Спорт-Экспресс08:50

Дзюба надеется, что с новым календарем РПЛ зимний комплект формы «Зениту» не понадобится

Спорт день за днем08:35
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:36, Вашингтон
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Спорт

Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы

Обновлено в 11:07
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Политика

Российских дипломатов удивил призыв Британии открыть доступ в Крым

Сотрудники российского посольства в Лондоне прокомментировали требование британских властей обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.
Обновлено вчера в 19:03
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Во время салюта в Минске погибла женщина

Обновлено в 01:47
Футбол

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский начал терять поддержку избирателей

Согласно опросу «Рейтинга» в начале июня этого года за «Слугу народа» готовы были проголосовать 48,2%, — таким образом от партии отвернулось около 12% ее сторонников.
Обновлено в 11:33
Гаджеты

Philips S260: недорогой смартфон на базе Android 8.1 Go

Обновлено в 11:18
Общество

Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей

Обновлено в 12:31
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Игры

Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight

Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.
Обновлено в 11:15
Наука

Инженеры создали полностью мягкий пневматический кольцевой генератор

В своей новой работе инженеры использовали этот клапан для создания пневматического кольцевого генератора, создающего циклическое движение и изменение давления.
Обновлено в 11:26
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Политика

Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»

Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Технологии

В России перейдут на электронные паспорта

Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».
Обновлено в 04:09
Общество

СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики

По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
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