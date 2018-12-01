Футбол

Дзюба надеется, что Кокорин потом и кровью смоет свой поступок
Prognozist
15:04

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые дал комментарий по поводу инцидента с Кокориным и Мамаевым: футболист заявил, что такое нужно смывать потом и кровью.
Prognozist15:04

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Дзюба считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в профессиональный спорт

RT на русском15:48

Дзюба надеется, что Кокорин потом и кровью смоет свой поступок

Prognozist15:04

Дзюба: шоу про Кокорина и Мамаева — это настоящий позор!

Чемпионат14:10

Артем Дзюба: «Кокора добрый парень, вообще не агрессивный. Он никогда себе не позволял лишнего»

Спорт-Экспресс14:00
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Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Обновлено в 13:59
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Слуцкий вывел «Витесс» в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс» одержал победу над «Козаккен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено в 16:14
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено в 16:39
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол

Дзюба: к нехорошим людям в «Зените» у меня не осталось уважения

Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными.
Обновлено в 14:00
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Обновлено в 14:36
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Алекс Сандро продлил соглашение с командой.
Обновлено в 11:36
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

Руни пожелал удачи Сульшеру на посту тренера в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни пожелал удачи Уле-Гуннару Сульшеру, который назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Обновлено в 15:44
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Новая прическа Неймара удивила фанатов

Новая прическа удивила фанатов Неймара.
Обновлено в 17:25
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Футболист «Спартака» Денис Глушаков выразил желание возглавить команду

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Силва поздравил Мбаппе: «С днем рождения, моя маленькая черепашка»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тьягу Силва поздравил с днем рождения форварда парижан Килиана Мбаппе.
Обновлено в 10:12
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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