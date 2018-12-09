Футбол

Дзюба может пропустить матч со «Славией» из-за травмы
Бомбардир.ру
вчера в 15:24

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не вошел в заявку на матча 17-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2). Главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак прокомментировал состояние футболиста.
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