Дзюба может пропустить игру с ЦСКАSport.ru 05:29

Сергей Семак провёл пресс-конференцию перед матчем с ЦСКА в 28 туре РПЛ. Семак отметил, что есть вероятность, что против армейцев не сыграет основной форвард Артём Дзюба . При этом в двух других играх чемпионата Дзюба должен появиться на поле.

Дзюба может пропустить игру с ЦСКА

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