Футбол
Дзюба может пропустить игру с ЦСКАSport.ru 05:29
Сергей Семак провёл пресс-конференцию перед матчем с ЦСКА в 28 туре РПЛ. Семак отметил, что есть вероятность, что против армейцев не сыграет основной форвард Артём Дзюба . При этом в двух других играх чемпионата Дзюба должен появиться на поле.
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Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
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В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена
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Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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В петербургском военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примет участие звонарь с передвижной звонницей.
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Некоторые эксперты отмечают, что причиной катастрофы могла стать коммерческая диверсия конкурентов авиакомпании "Сухой", так как в данный момент на мировом рынке гражданской авиации сложилась очень непростая конкурентная обстановка.
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Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Актриса Джессика Честейн раскритиковала «Игру престолов» за то, что изнасилование и пытки, которые пережила героиня Софи Тёрнер Санса Старк, назвали причиной роста персонажа.
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Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
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Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
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Ливерпуль — Барселона 4:0
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 (Ориги, 7, 79; Вейналдум 54, 56).
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