Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»Вести.Ru 08:58
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба. Инициатива исходит от нового тренера провансальцев Артура Виллаш-Боаша. Артур Виллаш-Боаш, ранее работавший в "Зените", хотел бы усилить атаку своей новой команды.
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Толстой назвал победой дипломатии поездку российской делегации в ПАСЕ
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