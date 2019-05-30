Футбол
Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигуBFM.ru 10:08
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может перебраться в Англию. Как сообщает Championat.com, перейти в высшую лигу британского футбола форвард сможет уже в летнее трансферное окно.
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с чего всё началось
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.Чемпионат05:35
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