Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигуBFM.ru 10:08

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может перебраться в Англию. Как сообщает Championat.com, перейти в высшую лигу британского футбола форвард сможет уже в летнее трансферное окно.

Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу

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