Футбол
Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29
По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.
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с чего всё началось
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.Чемпионат05:35
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
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Обновлено в 16:29
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«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»
Обновлено в 13:18
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Обновлено в 10:53
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Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
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Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой
Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
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Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
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США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
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Обновлено в 15:51
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
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Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
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