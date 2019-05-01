Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.
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с чего всё началось

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
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Спорт-Экспресс07:40

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Чемпионат05:35

Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Sports.ru08:47

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport.ru08:29
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Наука

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Армия и оружие

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Обновлено в 15:51
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Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках

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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
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Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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