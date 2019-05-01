Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.

с чего всё началось

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

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