Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.

с чего всё началось

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Спорт Бер назвал извинения Друзя неискренними В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.

Армия и оружие Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.

Спорт Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.

Космос На Марсе нашли крупные залежи глины Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл огромные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего водоема.

Экономика Петербург в 2020 году начнет выполнять четыре приоритетных транспортных проекта Как ранее рассказал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, 25 проектов по развитию транспортной сети Санкт-Петербурга, которые планируется реализовать до 2024 года, получат финансовую поддержку федерального центра.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Политика Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.

Шоу-бизнес В Книгу рекордов России занесли шпагат Волочковой Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Растяжка балерины составляет 2 метра и 25 сантиметров.

Кино В Северной Осетии утверждена программа развития кинематографа Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров утвердил программу развития кинематографа в республике.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Общество В России предложили выплачивать отцовский капитал В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.

Музыка Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.

Здоровье Цветовую маркировку «Светофор» для продуктов расширят Применение цветовой маркировки "Светофор" будет расширено для безалкогольных напитков и продуктов питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Наука На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.

Политика Канцлером Австрии впервые назначена женщина Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.

Авто Российские продажи Lamborghini выросли в три раза Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Шоу-бизнес Яна Рудковская пожаловалась на слежку за ее домом Яна Рудковская обнаружила дрон, летающий над ее домом в элитном поселке «Горки-10».