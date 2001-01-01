Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.
Читать в источнике
с чего всё началось

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
Чемпионат05:35

Подробнее о событии

СМИ: «Вулверхэмптон» заинтересован в приобретении Дзюбы

RT на русском13:09

Дзюба может стать игроком английского клуба, пробившегося в Лигу Европы

Советский спорт09:46

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport.ru08:29

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Матч ТВ08:04

Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Sports.ru08:47

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Чемпионат05:35

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

Спорт-Экспресс07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Спорт

Бер назвал извинения Друзя неискренними

В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге

Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Спорт

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.
Обновлено в 15:33
Игры

Death Stranding выйдет в ноябре

Обновлено вчера в 11:58
Космос

На Марсе нашли крупные залежи глины

Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл огромные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего водоема.
Обновлено в 08:20
Экономика

Петербург в 2020 году начнет выполнять четыре приоритетных транспортных проекта

Как ранее рассказал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, 25 проектов по развитию транспортной сети Санкт-Петербурга, которые планируется реализовать до 2024 года, получат финансовую поддержку федерального центра.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика

Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

В Книгу рекордов России занесли шпагат Волочковой

Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Растяжка балерины составляет 2 метра и 25 сантиметров.
Обновлено в 03:24
Кино

В Северной Осетии утверждена программа развития кинематографа

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров утвердил программу развития кинематографа в республике.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка

Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе

Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Здоровье

Цветовую маркировку «Светофор» для продуктов расширят

Применение цветовой маркировки "Светофор" будет расширено для безалкогольных напитков и продуктов питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:48
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Авто

Российские продажи Lamborghini выросли в три раза

Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Яна Рудковская пожаловалась на слежку за ее домом

Яна Рудковская обнаружила дрон, летающий над ее домом в элитном поселке «Горки-10».
Обновлено в 10:16
Авто

Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ

Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Культура

Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Обновлено в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное