Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»Sport.ru 08:29

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона". Сегодня появилась информация, что трансферными делами Дзюбы будет лично заниматься популярный футбольный агент Жоржи Мендеш.
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с чего всё началось

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
Чемпионат05:35

Подробнее о событии

Дзюба может стать игроком английского клуба, пробившегося в Лигу Европы

Советский спорт09:46

Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Sports.ru08:47

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Матч ТВ08:04

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sportbox.RU08:03

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Чемпионат05:35

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

Спорт-Экспресс07:40

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport.ru08:29
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Армия и оружие

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Музыка

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Происшествия

Атаковавшего редакцию газеты в Ставрополе отправили в психбольницу

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Обновлено в 09:30
Происшествия

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Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
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Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним

Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Общество

В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам

Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
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Происшествия

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Следователи начали проверку информации о травмировании ребенка в детском саду на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
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Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Саакашвили намерен вести переговоры с Галустяном

Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Благодаря мотивации мужа Елена Борщева похудела на 9 килограмм

Обновлено в 08:16
Футбол

Дзюба рассказал о царском предложении из Китая и желании играть в АПЛ

Обновлено в 09:02
Футбол

РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам

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Обновлено в 08:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

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Обновлено в 08:58
Происшествия

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Гаджеты

Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового

Обновленная macOS Компания Apple уже в ближайшие дни проведет анонс новой версии своей настольной операционной системы macOS, использующейся в компьютерах линеек iMac, Mac mini и Mac Pro, а также во всех разновидностях ноутбуков MacBook.
Обновлено в 05:09
Авто

Названы самые популярные опции, которые выбирают российские покупатели люксовых авто

Интересно, что 60% всех будущих владельцев Bentley Mulsanne выбирают комбинированный окрас кузова, за который отдают 1 млн. 60 тыс. рублей.
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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых

Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.
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Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ

Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
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Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
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Microsoft работает над новой операционной системой

На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.
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Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

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343 Industries показала почти час геймплея Halo: Reach на ПК

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Роналдо заявил, что удивлён тренерской карьере Зидана

Экс-нападающий мадридского «Реала» Роналдо был удивлён результатам бывшего одноклубника Зинедина Зидана в качестве главного тренера королевского клуба.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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