Футбол
Дзюба может перейти в «Эвертон»RT на русском 02:30
Отмечается также, что сам игрок сборной России не против переезда в Англию, а главный тренер ливерпульцев Марку Силва заинтересован в его услугах. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года. Ранее Дзюба рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
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с чего всё началось
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба, по информации источника RT, в ближайшее время может перейти в английский «Эвертон». Сообщается, что речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере.RT на русском02:30
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