Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России. Форвард не попал в основной состав команды из-за повышенной температуры.

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Происшествия Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.

Политика Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Общество Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Футбол «Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» предложили парижанам 90 млн евро и своего полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Неймара.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Происшествия Пять человек пострадали после столкновения катера с баржей на Алтае В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную баржу, в результате чего пострадали пять человек.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Происшествия В Польше обнаружили тело российского ребенка Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

Футбол ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака» Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».

Происшествия Несостоявшаяся алтайская «экстремиста» Мотузная отсудила 100 тыс руб Жительница Барнаула Мария Мотузная, которую по доносу сотрудниц правоохранительных органов намеревались осудить за то, что на её странице в социальных сетях нашлись «весёлые картинки», отсудила у государства за незаконное преследование 100 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Политика ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.

Происшествия Осужден автослесарь, убивший финалистку конкурса красоты из США В марте 2019 года осужден за присвоение чужого имущества в крупном размере. Суд установил, что у подсудимого имелись финансовые трудности.

Происшествия Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела с собакой.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.