Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулисьГазета.Ru вчера в 18:18
Иван Миладинович
|29′
|30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
|43′
|46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
|46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
|59′
|65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
|72′
|83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
|88′
Магомед Оздоев
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
12
Заболотный
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
20
Юрганов
24
Набиуллин
87
Карапетян
15
Цаллагов
7
Песегов
55
Казаев
77
Полоз
99
Лунев
49
Терентьев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
11
Дриусси
5
Барриос
22
Дзюба
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России. Форвард не попал в основной состав команды из-за повышенной температуры.
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Микаэль БРАГА: Дзюба не какой-то там 20-летний мальчик, чтобы ходить по арендам
Спорт уик-эндвчера в 21:11
Дзюба: «Мог оформлять хет-трик из ассистов, но мои мазилы из „Зенита“ промахнулись»
Sport24.ruвчера в 17:44
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
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