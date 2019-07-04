Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что ему хочется, чтобы все болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге сидели в цветах "сине-бело-голубых", как это происходит на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дзюба: хочу, чтобы весь стадион сидел в наших цветах, как в НХЛ

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