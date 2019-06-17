Футбол

Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальтиPravda.Ru 11:43

Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти.
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Дзюба пробил пенальти вратарю женской сборной России

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