Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальтиPravda.Ru 11:43

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Политика В Кремле увидели признаки кибервойны со стороны США против РФ Несанкционированную президентом США Дональдом Трампом кибервойну Вашингтоном против России допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июня.

Политика Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.

Интернет Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.

Технологии В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Происшествия Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Происшествия В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Футбол Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".

Общество На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Религия Собственный храм в Москве появится у МЧС РФ Куратор программы строительства храмов в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин рассказал, что у спасателей в столице появится «главная святыня».

Общество Грудинина окончательно засудили Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Происшествия В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы В подмосковном Щелково задержали тренера по легкой атлетике, который в течение двух недель домогался до 8-летней ученицы.

Шоу-бизнес Екатерина Шпица появилась на «Кинотавре» в платье весом 8 кг Известная российская актриса Екатерина Шпица появилась на закрытии фестиваля «Кинотавр» в платье весом 8 килограмм.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.