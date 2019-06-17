Футбол
Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальтиPravda.Ru 11:43
Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
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Политика
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В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
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На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «Город бесов»
Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
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Интернет
Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов
По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
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В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
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В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
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Происшествия
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В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
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Происшествия
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Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
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Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Общество
На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов
Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Религия
Собственный храм в Москве появится у МЧС РФ
Куратор программы строительства храмов в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин рассказал, что у спасателей в столице появится «главная святыня».
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Обновлено в 09:31
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Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
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В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней ученицы
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Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
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