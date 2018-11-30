Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым. Как сообщается в официальном Twitter клуба, в следующий раз Дзюба и Волков встретятся на футбольном поле.

Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу

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