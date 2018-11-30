Футбол
Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым. Как сообщается в официальном Twitter клуба, в следующий раз Дзюба и Волков встретятся на футбольном поле.
Петербургский дневник12:18
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Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Обновлено в 23:24
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«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет
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Сент-Этьен — Нант 3:0
"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Нант" в матче 15-го тура чемпионата Франции.
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«Кардифф» обыграл «Вулверхэмптон»
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Юмтити отказался от операции на колене
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Обновлено в 15:07
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Гаттузо назвал календарь Серии А абсурдом
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Обновлено в 21:21
Футбол
«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом
По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 22:31
Футбол
«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина
В пресс-службе петербургского "Зенита" высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
Обновлено в 18:14