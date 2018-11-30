Футбол

Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу
Петербургский дневник
12:18

Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба провел тренировку по боям без правил вместе с бойцом UFC Александром Волковым. Как сообщается в официальном Twitter клуба, в следующий раз Дзюба и Волков встретятся на футбольном поле.
Петербургский дневник12:18

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Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу

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Дзюба потренировался с бойцом UFC Волковым

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«Зенит» и UFC начали сотрудничество

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Дзюба попробовал себя в UFC. Футболист провел тренировку с Волковым

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Спарринг Артема Дзюбы с тяжеловесом UFC Александром Волковым попал на видео

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«Ударить Дзюба может!» Боец UFC Волков рассказал о тренировке с форвардом сборной России

Sport24.ru07:50
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Российский боец смешанного стиля. Чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. Входит в основной состав бойцов клуба Strela Team, тренер - Тарас Кияшко. Выпускник МГТУ им Н. Э. Баумана 2011 года, кафедра «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов».
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