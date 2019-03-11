Футбол

Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020Газета.Ru 08:50

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на подготовительный этап к отборочным матчам чемпионата Европы - 2020, в которых россияне встретятся с командами Бельгии и Казахстана.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Бубнов: «Состав Черчесова логичен, удивляет только невезение Петрова»

Sportbox.RU09:10

«Вы смотрите матчи Дзюбы или только цифры изучаете?» Черчесов объяснил состав сборной России

Матч ТВ09:00

Дюков планирует посетить сборную России в Новогорске

Спорт-Экспресс09:15

Игнатьев: «Есть все основания одобрить этот состав сборной России»

Sport24.ru07:44

Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020

Газета.Ru08:50

Смолов вернулся в сборную России, состав на матчи с Казахстаном и Бельгией

Чемпионат06:15

Что этот парень здесь делает? Разбираем состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Спорт день за днем06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Общество

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ

Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Детский омбудсмен взяла под личный контроль дело «девочки-маугли»

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова лично займется выяснением обстоятельств случившегося с пятилетней девочкой в Москве.
Обновлено вчера в 23:11
Спорт

IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований

В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации объяснили тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:59
Политика

В Кремле прокомментировали прошедший митинг за свободу интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинг «За свободный интернет», состоявшийся накануне.
Обновлено в 06:58
Политика

Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

На московском рынке «Садовод» идет полицейский рейд

На оптовом рынке "Садовод" полицейские проводят профилактический рейд, передает ТАСС.
Обновлено в 02:58
Культура

Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров

Обновлено в 08:22
Политика

Амстердамский суд проведет слушания по делу о скифском золоте

Слушания по делу о музейной коллекции скифского золота, права на которую предъявляют как крымские музеи, так и власти Украины, пройдут 11 марта в Амстердаме.
Обновлено в 04:32
Политика

СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

Обновлено в 08:15
Политика

В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»

Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Обновлено в 00:51
Происшествия

Саудовский самолет развернулся из-за забытого в аэропорту младенца

Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка, сообщает 11 марта Akhbaar24.
Обновлено в 07:53
Финансы

В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49
Финансы

Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство

Сбербанк с сегодняшнего дня снова выдает кредиты под поручительство.
Обновлено в 08:31
Общество

Границы парка «Лосиный остров» сдвинут для реконструкции шоссе

Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Политика

Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией

Обновлено в 07:25
Происшествия

В Москве школьник нашел в спальне мертвых родителей

Московский школьник обнаружил в квартире погибших домочадцев - маму и ее гражданского супруга.
Обновлено в 07:50
Общество

Обряд разбрасывания блинов в российском городе сняли на видео

В Нижнем Новгороде в ходе массовых гуляний на Масленицу местные жители исполнили старинный обычай по разбрасыванию блинов.
Обновлено в 09:07
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады

Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Марат Башаров не пришел на заседание суда о разводе

Марат Башаров не явился на заседание суда, назначенное в связи с бракоразводным процессом. Заявление о разводе подала жена актера Елизавета.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Экономика

Интернет впервые обогнал телевидение по годовым продажам рекламы

В 2018 году продажи рекламы в интернете составили 203 миллиарда рублей и впервые обогнали телевидение (187 миллиарда рублей).
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Стало известно об усилении войсковой группировки в Крыму

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - заявил Шойгу.
Обновлено в 05:53
Общество

Ивана Колпакова восстановили в должности главного редактора «Медузы»

Иван Колпаков, ранее покинувший онлайн-издание "Медуза" из-за обвинений в неподобающем поведении, вновь назначен главным редактором издания.
Обновлено в 07:56
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Бывшего подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии

Бывший подрядчик космодрома Восточный Виталий Гинзбург задержан в Чехии по делу о растрате. Ранее его заочно арестовали в России.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное