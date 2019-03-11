Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную РоссииРоссийская газета 05:33
Тренерский штаб национальной сборной России определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Казахстана. Эти поединки состоятся, соответственно, 21 марта в Брюсселе и 24 марта в Астане.
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Общество
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ
Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 07:33
Политика
США ввели санкции против российско-венесуэльского банка
Отмечается, что санкции против банка были введены из-за его связи с венесуэльской нефтегазовой монополией PDVSA - против нее США ввели санкции в конце января нынешнего года.
Обновлено в 10:39
Культура
Актер Назаров опроверг сообщения о своей госпитализации
Обновлено в 10:25
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады
Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Василий Лановой госпитализирован
Легенда отечественного кино чувствует себя хорошо. Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован в одну из ведомственных клиник.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Общество
Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета в защиту Байкала
Стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев вызван в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД
В американском Госдепе заявили, что после приостановки участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты занялись изучением возможности создания запрещенных договором ракет.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Порвавший картину Репина в Третьяковской галерее объяснил поступок
Холст получил повреждения в трёх местах. Ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания
Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания.
Обновлено в 09:55
Общество
В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу
В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Акции Boeing рухнули после авиакатастрофы в Эфиопии
Котировки упали на фоне авиакатастрофы самолета Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Проверяется информация о подмене ребенка в роддоме
Следователи СК организовали проверку по сообщению из СМИ о подмене ребенка в роддоме в одном из роддомов Саратовской области.
Обновлено в 09:39
Политика
В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета
В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
Обновлено в 06:36
Спорт
IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований
В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) объяснили решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Культура
Михаил Шац возвращается на телевидение
Обновлено в 02:00
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко пообещал украинцам снижение уровня бедности
Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область назвал бедность тем «врагом», который мешает стране интегрироваться в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО), сообщает 11 марта издание «Украинские новости».
Обновлено в 09:55
Общество
В сети впервые опубликовали «Русский Летописец 1649 года»
Обновлено в 09:53
Политика
Украинские СМИ опубликовали прослушку Тимошенко и Коломойского
Опубликована запись телефонного разговора двух людей с голосами, похожими на голоса кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и украинского бизнесмена Игоря Коломойского, передает в понедельник, 11 марта, "Cтрaнa.ua".
Обновлено в 08:27