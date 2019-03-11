Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную РоссииРоссийская газета 05:33
Тренерский штаб национальной сборной России определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Казахстана. Эти поединки состоятся, соответственно, 21 марта в Брюсселе и 24 марта в Астане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет
Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Общество
Яровая предложила запретить передавать долги по ЖКХ коллекторам
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам задолженности по жилищно-коммунальным платежам, сообщила пресс-служба парламентария.
Обновлено в 03:42
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Политика
Порошенко ищут замену, а руководство СБУ навострило лыжи за рубеж
Пока, по опубликованным на Украине свежим опросам киевского Института анализа и прогнозирования, популярность Порошенко откатилась на третье место.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с истощенной девочкой в Москве
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в ситуации с истощенной 5-летней девочкой, которую нашли в воскресенье в одной из квартир Москвы.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Акции «Нижнекамскнефтехима» взлетели на 50% на новостях о дивидендах
Акции "Нижнекамскнефтехима" утром в понедельник взлетели на 50% и обновили максимумы на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию.
Обновлено в 04:23
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Минсельхоз скорректировал Доктрину продовольственной безопасности
Проект разрабатывают в связи с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Обновлено в 05:07
Общество
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ
По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них обходятся в 2 раза дороже.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован
Обновлено в 01:42
Политика
Украина внесла итальянского певца Аль Бано в черный список
Итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано, внесли в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины».
Обновлено в 06:05
Кино
Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Недовольство владельцев кинотеатров вызвало решение Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультиком.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Футбол
Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
Голландский специалист Луи ван Гал подтвердил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности.
Обновлено в 06:05
Авто
Озвучены российские цены обновленного седана Hyundai Elantra
Как сообщает издание "Авто Ревю", гамма моторов для российского рынка осталась прежней, куда входят атмосферные двигатели MPI объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 149 л.с. соотвтственно.
Обновлено в 05:29
Экономика
Семьям в России стало дороже обслуживать ипотечные кредиты
«Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Обновлено в 05:20