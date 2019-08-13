Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий поиздевались друг над другом в инстаграме. Слуцкий только завел себе страницу в инстаграме и по такому случаю форвард «Зенита» сделал пост.

Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме

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