Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в InstagramРоссийская газета 10:21
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба и главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий обменялись шутками в Instagram.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
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Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Обновлено в 07:53
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Строительство новой скоростной магистрали в Грузии, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца года.
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