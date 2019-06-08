Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв)РИА Новости 11:15
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
11
Зобнин
18
Миранчук
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
15
Миранчук
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
3
Палацци
21
Голинуччи
16
Ринальди
17
Голинуччи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча состоится в субботу на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске и начнется в 19:00 мск.
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