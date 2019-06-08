Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (Перерыв)РИА Новости 11:15

Россия — Сан-Марино
4 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча состоится в субботу на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске и начнется в 19:00 мск.
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