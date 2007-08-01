Футбол

Дзюба и Азмун посоревновались с блогерами в картингболе и точности ударовНева Спорт вчера в 09:17

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Петербургский «Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск шоу с участием футболистов команды. В шоу приняли участие Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые представляли одну из команд. Им противостояли ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов и футбольный блогер Гена Миллер.
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«Уфа» — «Зенит»: Дзюба и Азмун — в старте

Спорт-Экспресс08:23

Дзюба и Азмун посоревновались с блогерами в картингболе и точности ударов

Нева Спортвчера в 09:17

Новый выпуск шоу «Зенита»: Дзюба и Азмун соревнуются в зорбах, играют в картингбол

Sports.ru22 августа в 14:39
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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