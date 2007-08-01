Петербургский «Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск шоу с участием футболистов команды. В шоу приняли участие Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые представляли одну из команд. Им противостояли ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов и футбольный блогер Гена Миллер.

Дзюба и Азмун посоревновались с блогерами в картингболе и точности ударов

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