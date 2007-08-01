Футбол
Дзюба и Азмун посоревновались с блогерами в картингболе и точности ударовНева Спорт вчера в 09:17
Петербургский «Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск шоу с участием футболистов команды. В шоу приняли участие Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые представляли одну из команд. Им противостояли ведущий «Зенит ТВ» Денис Денисов и футбольный блогер Гена Миллер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новый выпуск шоу «Зенита»: Дзюба и Азмун соревнуются в зорбах, играют в картингбол
Sports.ru22 августа в 14:39
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»
«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Артиллерийские катера времен ВОв прибыли в Астрахань
Три артиллерийских катера Каспийской флотилии проекта «Шмель», принимавшие участие в Главном военно-морском параде, завершили длительный переход из Санкт-Петербурга в пункт базирования в Астраханскую область.
Обновлено в 08:49
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Политика
Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану
В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Врачи назвали самую полезную рыбу
Обновлено в 06:19
Здоровье
Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту
Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Происшествия
ЛГБТ-активисты Петербурга устали от дискриминации
ЛГБТ-активисты намерены провести серию одиночных пикетов против травли и замалчивания преступлений на почве гомофобии.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Один из смартфонов семейства OPPO Reno 2 показался в Geekbench
Официальный анонс смартфонов семейства Reno 2 ожидается уже на следующей неделе — 28 августа.
Обновлено в 04:00
Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено в 09:49
Политика
Шойгу предложил Молдавии начать утилизацию боеприпасов в Приднестровье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил ему утилизацию Россией боеприпасов в Приднестровье, написал молдавский лидер в Facebook.
Обновлено в 06:44
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:45
Происшествия
Ровно 15 лет назад смертница взорвала самолет над Ростовской областью
Сегодня исполнилось ровно 15 лет с того дня, когда террористка-смертница взорвала над Ростовской области самолет авиакомпании «Сибирь».
Обновлено в 03:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39