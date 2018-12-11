Футбол
Дзюба досрочно уйдет в отпуск и не сыграет со «Славией»
Дзюба досрочно уйдет в отпуск и не сыграет со «Славией»Матч ТВ04:58
Лига Европы, Групповой этап
Эден Арена
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетит на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Славии». Сообщается, что тренерский штаб петербужцев позволил форварду уйти в отпуск досрочно, так как почти весь 2018 год он выступал без отдыха.
Матч ТВ04:58
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