Дзюба дал комментарий по поводу своей травмыЕвро-футбол.ру вчера в 10:13

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба дал комментарий по поводу травмы, полученной им в конце матча с "Крыльями Советов".

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Дзюба дал комментарий по поводу своей травмы

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