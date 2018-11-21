Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы национальной команды, в первом этапе опроса лидировал защитник Марио Фернандес, однако уже на втором первую строчку занял Дзюба.

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

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