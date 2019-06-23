Футбол

Дзюба — о возвращении в расположение «Зенита»: лев вернулся в прайдRT на русском вчера в 13:14

«Лев вернулся в прайд», — написал футболист в Instagram, прикрепив видео, на котором он приветствует одноклубников. В сезоне 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Чемпионатвчера в 11:36

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sport24.ruвчера в 11:59

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Нева Спортвчера в 11:47

Дзюба сравнил себя со львом

Газета.Ruвчера в 15:31

«Лев вернулся в прайд». Дзюба - о возвращении в расположение «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 10:50

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Sportbox.RUвчера в 11:27

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Матч ТВвчера в 11:27
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Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Обновлено в 00:20
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол

Канада забила 7 мячей в ворота Кубы

Канадцы забили в ворота соперника семь безответных мячей. Хет-триком отметился нападающий "Гента" Жонатан Давид.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

В Москве врач проводит бесплатные операции для женщин из Северной Осетии

В Российской столице акушер-гинеколог Милена Габараева проводит бесплатные консультации и операции для женщин из Северной Осетии, сообщает «15-й регион».
Обновлено в 00:19
Политика

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов

Обновлено в 00:40
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Обновлено в 01:02
Общество

Подводная лодка вместо квартиры: на юге России нашли готовый бизнес по цене жилья в Новосибирске

Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
Обновлено в 00:18
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Культура

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 01:03
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Спорт

Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В Совфеде объяснили провал фрик-митинга в Москве

В Совете Федерации первый зампред комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил провал фрик-митинга в Москве, который прошел "в поддержку" журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 00:45
Наука

Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии

Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

ФАС предложила отдать приоритет на железной дороге биржевым товарам

Почему купленные на бирже товары должны получить приоритет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже.
Обновлено в 01:00
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Игры

Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim

Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В воинской части Казахстана произошел взрыв

На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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