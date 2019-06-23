Футбол

Дзюба — о возвращении в расположение «Зенита»: лев вернулся в прайдRT на русском вчера в 13:14

«Лев вернулся в прайд», — написал футболист в Instagram, прикрепив видео, на котором он приветствует одноклубников. В сезоне 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дзюба сравнил себя со львом

Газета.Ruвчера в 15:31

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sport24.ruвчера в 11:59

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Нева Спортвчера в 11:47

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Чемпионатвчера в 11:36

«Лев вернулся в прайд». Дзюба - о возвращении в расположение «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 10:50

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Sportbox.RUвчера в 11:27

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Матч ТВвчера в 11:27
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Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Путешествия

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Радий Хабиров: «300 миллионов даем на привлечение врачей»

Хорошо, что количество жалоб уменьшается. Почти 300 миллионов даем на привлечение врачей.
Обновлено в 01:34
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 02:14
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Обновлено в 01:02
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Транспорт

Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде

Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Авто

Chevrolet Aveo за 400 000 рублей: какой выбрать?

САЛОН: многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Очень рано сдается обшивка руля, довольно быстро затираются кнопки и одежка сидений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ опубликовали видео загоревшегося кровельного центра в Краснодаре

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места происшествия. Здание находится на улице Дзержинского.
Обновлено в 01:37
Наука

Какая доза алкоголя приводит к нарушению воли, рассказали учёные

Учёные из Университета Сассекса в Великобритании рассказали, какая доза алкоголя может привести к нарушению чувства воли у здоровых людей.
Обновлено в 02:17
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика

В России назвали условия транзита газа через Украину

Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Политика

Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк

Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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