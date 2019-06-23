Футбол
Дзюба — о возвращении в расположение «Зенита»: лев вернулся в прайдRT на русском вчера в 13:14
«Лев вернулся в прайд», — написал футболист в Instagram, прикрепив видео, на котором он приветствует одноклубников. В сезоне 2018/19 санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Путешествия
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Радий Хабиров: «300 миллионов даем на привлечение врачей»
Хорошо, что количество жалоб уменьшается. Почти 300 миллионов даем на привлечение врачей.
Обновлено в 01:34
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде
Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Авто
Chevrolet Aveo за 400 000 рублей: какой выбрать?
САЛОН: многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Очень рано сдается обшивка руля, довольно быстро затираются кнопки и одежка сидений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ опубликовали видео загоревшегося кровельного центра в Краснодаре
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места происшествия. Здание находится на улице Дзержинского.
Обновлено в 01:37
Наука
Какая доза алкоголя приводит к нарушению воли, рассказали учёные
Учёные из Университета Сассекса в Великобритании рассказали, какая доза алкоголя может привести к нарушению чувства воли у здоровых людей.
Обновлено в 02:17
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00