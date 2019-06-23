Футбол
Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в ПрайдЧемпионат 11:36
Ролик футболист подписал словами: «Лев вернулся в Прайд». Видео доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы. Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Политика
В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян
Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
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Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
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В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Космос
Американский военный спутник запустят с борта МКС 27 июня
С борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 27 июня, будет выведен малый космический аппарат Red-Eye.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
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Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать
Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
США объявили об ужесточении санкций против Ирана
Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:26
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Игорь Николаев назвал детей Пугачевой и Галкина «золотыми»
Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растут под стать своим родителям, - к таким выводам пришел композитор и музыкант Игорь Николаев, посмотрев новый видеоролик.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Елена Темникова перекрасилась в блондинку
Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
Обновлено в 15:00
Политика
Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06