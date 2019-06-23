Футбол

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в ПрайдЧемпионат 11:36

Ролик футболист подписал словами: «Лев вернулся в Прайд». Видео доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы. Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sport24.ru11:59

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Нева Спорт11:47

Дзюба о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sports.ru11:58

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Чемпионат11:36

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Sportbox.RU11:27

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Матч ТВ11:27

«Лев вернулся в прайд». Дзюба - о возвращении в расположение «Зенита»

Спорт-Экспресс10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Политика

В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян

Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами.
Обновлено в 15:47
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Политика

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Космос

Американский военный спутник запустят с борта МКС 27 июня

С борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 27 июня, будет выведен малый космический аппарат Red-Eye.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Происшествия

Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать

Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Футбол

РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Политика

США объявили об ужесточении санкций против Ирана

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:26
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Игорь Николаев назвал детей Пугачевой и Галкина «золотыми»

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина растут под стать своим родителям, - к таким выводам пришел композитор и музыкант Игорь Николаев, посмотрев новый видеоролик.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Елена Темникова перекрасилась в блондинку

Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
Обновлено в 15:00
Политика

Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное