Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в ПрайдЧемпионат 11:36

Ролик футболист подписал словами: «Лев вернулся в Прайд». Видео доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы. Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

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