Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»Sport24.ru 11:59

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба приступил к тренировкам. Форвард накануне впервые вышел на поле после отпуска. «Лев вернулся в Прайд», — написал Дзюба в инстаграме.

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

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