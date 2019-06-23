Футбол
Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»Sport24.ru 11:59
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба приступил к тренировкам. Форвард накануне впервые вышел на поле после отпуска. «Лев вернулся в Прайд», — написал Дзюба в инстаграме.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
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В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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После ливня в Брянске затопило несколько улиц
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Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика
Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах
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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
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Филарет попросил у Авакова защиту от «новой церкви»
Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Обновлено в 11:45
Футбол
Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Москве едва не утонули два иностранца
Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Происшествия
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Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика
У парламента в Тбилиси вновь начались протесты
Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
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Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
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Экономика
Carrefour продала свой бизнес в Китае
Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
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В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ
На площадке международного военного-технического форума "Армия-2019" в Новороссийске, который пройдет с 28 по 30 июня, представят новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".
Обновлено в 10:05