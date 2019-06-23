Футбол

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»Sport24.ru 11:59

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба приступил к тренировкам. Форвард накануне впервые вышел на поле после отпуска. «Лев вернулся в Прайд», — написал Дзюба в инстаграме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sport24.ru11:59

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Sportbox.RU11:27

Дзюба о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sports.ru11:58

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Чемпионат11:36

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Нева Спорт11:47

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Матч ТВ11:27

«Лев вернулся в прайд». Дзюба - о возвращении в расположение «Зенита»

Спорт-Экспресс10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Футбол

Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе

Обновлено в 05:49
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
ЖКХ

После ливня в Брянске затопило несколько улиц

Обновлено в 13:05
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Политика

Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах

Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.
Обновлено в 08:03
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Политика

Филарет попросил у Авакова защиту от «новой церкви»

Патриарх Филарет попросил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Обновлено в 11:45
Футбол

Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Москве едва не утонули два иностранца

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика

У парламента в Тбилиси вновь начались протесты

Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Главу Генштаба Эфиопии убили при подавлении попытки госпереворота

Обновлено в 04:40
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Экономика

Carrefour продала свой бизнес в Китае

Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
Обновлено в 14:17
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ

На площадке международного военного-технического форума "Армия-2019" в Новороссийске, который пройдет с 28 по 30 июня, представят новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".
Обновлено в 10:05
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное