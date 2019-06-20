Дзюба, Загитова и Черчесов пришли на прямую линию с ПутинымPravda.Ru 05:07

Перед началом прямой линии Загитова отметила, что хотела бы попросить президента поспособствовать проведению чемпионата мира по фигурному катанию в России. Черчесов заявил, что за 2,5 года отвык задавать вопросы, а Дзюба сказал, что поддерживает присутствующих и у него особых вопросов к Путину нет.

Дзюба, Загитова и Черчесов пришли на прямую линию с Путиным

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