Футбол
Дзюба, Загитова и Черчесов пришли на прямую линию с ПутинымPravda.Ru 05:07
Перед началом прямой линии Загитова отметила, что хотела бы попросить президента поспособствовать проведению чемпионата мира по фигурному катанию в России. Черчесов заявил, что за 2,5 года отвык задавать вопросы, а Дзюба сказал, что поддерживает присутствующих и у него особых вопросов к Путину нет.
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Загитова, Черчесов, Дзюба на Прямой линии с Путиным - фигуристка придумала вопрос
Спорт день за днем05:13
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric
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Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии
В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
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