Футбол

Дзюба, Загитова и Черчесов пришли на прямую линию с ПутинымPravda.Ru 05:07

Перед началом прямой линии Загитова отметила, что хотела бы попросить президента поспособствовать проведению чемпионата мира по фигурному катанию в России. Черчесов заявил, что за 2,5 года отвык задавать вопросы, а Дзюба сказал, что поддерживает присутствующих и у него особых вопросов к Путину нет.
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Кафельников: «Черчесова и Загитову пригласили к Путину для картинки. Я бы не пошел, есть принципы»

Sport24.ru10:26

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Загитова, Черчесов, Дзюба на Прямой линии с Путиным - фигуристка придумала вопрос

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Газета.Ru05:14

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Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
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На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
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Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric

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Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
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Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

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