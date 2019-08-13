На вопрос, что больше ждет футболист, сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ, Дзюба заявил, что сериал. «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football». Дзюба также рассказал, что по окончании игровой карьеры хочет попробовать стать тренером.

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

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