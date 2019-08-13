Футбол
Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»Sport24.ru 13:12
На вопрос, что больше ждет футболист, сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ, Дзюба заявил, что сериал. «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football». Дзюба также рассказал, что по окончании игровой карьеры хочет попробовать стать тренером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:11
Футбол
Футболисты «Краснодара» прошли «Порту» в Лиге чемпионов
Матч в Порту завершился со счетом 3:2. При этом российский клуб выигрывал после первого тайма 3:0.
Обновлено в 17:36
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Космос
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду
Один из самых известных уфологов мира заявил, что сумел обнаружить исчезнувшую Атлантиду.
Обновлено в 08:49
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Технологии
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Общество
В японский Саппоро забрел медведь
Полиция Саппоро предупредила горожан о возможности новых появлений медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.
Обновлено в 20:34
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
Копия посмертной маски Наполеона выставлена на торги
Обновлено в 19:19
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
Обновлено в 18:09
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
Наука
Обнаружена возможная причина глитчей нейтронных звезд
Австралийские и канадские астрофизики пронаблюдали одну из нейтронных звезд и выяснили предполагаемую причину ее глитчей — внезапного ускорения вращения внешних слоев объекта.
Обновлено в 03:45
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику
Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.
Обновлено в 15:03
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31