Футбол

Дзюба: «Проще, чем „Зенит“, в РПЛ не пропускает никто»
Евро-футбол.ру
12:38

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвел итоги первого тайма заключительной встречи 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". К перерыву петербуржцы проигрывают со счетом 1:2.
Евро-футбол.ру12:38

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Дзюба раскритиковал игру «Зенита» в обороне

Газета.Ru12:50

Дзюба был зол в перерыве матча с «Арсеналом»

Нева Спорт12:48

Дзюба: «Проще, чем „Зенит“, в РПЛ не пропускает никто»

Евро-футбол.ру12:38

Артем Дзюба прокомментировал итоги первого тайма

Московский Комсомолец12:37

Артем Дзюба: «Проще, чем „Зенит“, в чемпионате России не пропускает никто. Меня это убивает»

Спорт-Экспресс12:32

Дзюба: «Меня убивает, что „Зенит“ пропускает самые простые голы в РПЛ»

Бомбардир.ру13:12

Дзюба: «Проще чем „Зенит“, в РПЛ не пропускает никто. Меня это убивает и раздражает»

Sport24.ru12:44
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

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Футбол

В Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Обновлено в 13:57
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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