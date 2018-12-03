Футбол
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвел итоги первого тайма заключительной встречи 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". К перерыву петербуржцы проигрывают со счетом 1:2.
Евро-футбол.ру12:38
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