Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подвел итоги первого тайма заключительной встречи 16-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". К перерыву петербуржцы проигрывают со счетом 1:2.

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