Футбол
Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»Нева Спорт 09:27
Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой. Среди них игроки, которые отдыхали после нахождения в национальных сборных — Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Роберт Мак и Миха Мевля. Эти футболисты провели утреннюю тренировка вместе со всеми.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
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Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
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Обновлено в 07:56
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В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Происшествия
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Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
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Политика
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Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
В сети обсуждают увеличившиеся губы певицы Ирины Дубцовой
Пользователи сети обсуждают увеличившиеся губы известной певицы Ирины Дубцовой.
Обновлено в 06:18
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Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
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Авто
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Обновлено вчера в 19:01
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Футбол
«Локомотив» может купить защитника «Галатасарая»
Виталий Денисов перешёл в "Рубин" Московский клуб собирается купить Мартина Линнеса, который выступает на позиции центрального защитника.
Обновлено в 08:28
Общество
Почему на строительстве стадионов в Катаре погибли 1400 рабочих из Непала?
К проблемам рабочих в Катаре, которые готовят страну к ЧМ-2022, не принято относиться всерьёз.
Обновлено в 10:23
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
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Корпорация Daimler отзывает 60 тысяч дизельных автомобилей Mercedes только в Германии.
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Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями
Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Общество
Шендерович призвал назло поехать в Грузию и признаться в любви
Писатель-сатирик Виктор Шендерович, комментируя в своем Facebook, указ президента России Владимира Путина о запрете полетов в Грузию с 8 июля, призвал назло поехать в эту "удивительную страну и признаться в любви".
Обновлено в 08:16
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Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
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Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета на Гавайях
Обновлено в 02:41
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27