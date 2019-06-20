Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»Нева Спорт 09:27

Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой. Среди них игроки, которые отдыхали после нахождения в национальных сборных — Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Роберт Мак и Миха Мевля. Эти футболисты провели утреннюю тренировка вместе со всеми.

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

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