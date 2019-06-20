Футбол

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»Нева Спорт 09:27

Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой. Среди них игроки, которые отдыхали после нахождения в национальных сборных — Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Роберт Мак и Миха Мевля. Эти футболисты провели утреннюю тренировка вместе со всеми.
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Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»

Sport24.ru09:34

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

Нева Спорт09:27

Дзюба вернулся в расположение «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 09:10

Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля провели первую командную тренировку на сборе «Зенита»

Спорт-Экспресс08:51

Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»

Sports.ru11:14

Дзюба вернулся в расположение «Зенита»

Матч ТВвчера в 09:10

Артем Дзюба – игрок «Зенита» сезона-2018/19

Все про Спорт ру19 июня в 21:34
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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