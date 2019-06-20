Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»Sports.ru 11:14

Сегодня Дзюба, Мевля, Мак и Оздоев приняли участие в утренней тренировке вместе со всей командой. Игроки «Зенита» занимались беговой работой, проделали серию упражнений на владение мяча, а также, разбившись на четыре команды, сыграли мини-турнир.

Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»

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