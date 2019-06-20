Футбол

Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»Sports.ru 11:14

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Сегодня Дзюба, Мевля, Мак и Оздоев приняли участие в утренней тренировке вместе со всей командой. Игроки «Зенита» занимались беговой работой, проделали серию упражнений на владение мяча, а также, разбившись на четыре команды, сыграли мини-турнир.
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Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»

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Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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