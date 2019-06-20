Футбол
Дзюба, Мак, Оздоев и Мевля приступили к тренировкам с «Зенитом»Sports.ru 11:14
Сегодня Дзюба, Мевля, Мак и Оздоев приняли участие в утренней тренировке вместе со всей командой. Игроки «Зенита» занимались беговой работой, проделали серию упражнений на владение мяча, а также, разбившись на четыре команды, сыграли мини-турнир.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Трамп не отменял авиаудар по Ирану
После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».
Обновлено в 19:53
Здоровье
Три астраханки стали лучшими врачами страны
Стали известны итоги Всероссийского конкурса врачей 2019 года. На конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Политика
Дональд Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «хорошим другом» Ирана и снова сделать эту страну «великой», сообщает SCMP.
Обновлено в 14:50
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость».
Обновлено в 04:10
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
МИД РФ требует обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 17:51
Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Соблазн без последствий: 10 сладостей, от которых не полнеют
Горький шоколад Шоколад по праву держит первое место во всевозможных рейтингах самых любимых сладостей взрослых и детей.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Футбол
Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»
Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено в 16:00
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Культура
Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне
Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании проверили сообщения о женских криках, которые, как утверждают СМИ, доносились из расположенного на юге Лондона дома кандидата на пост премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
Обновлено в 02:00
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Участники митинга в Тбилиси направились к офису правящей партии
Жители Тбилиси, митинговавшие перед зданием парламента Грузии, оставили проспект Руставели и направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 17:42
Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу
Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.
Обновлено в 02:12
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Культура
Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад
Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено в 10:18