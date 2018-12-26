Футбол
Форвард "Зенита" Артём Дзюба поведал о своем отношении к итальянскому тренеру Роберто Манчини, ранее возглавлявшему команду.
Евро-футбол.ру00:31
Оценить
с чего всё началось
Звезда и главный любимец в любом городе – Артем Дзюба.Eurosport.ruвчера в 15:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
После убийства четырех человек в Ульяновске возбудили дело
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету
Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет в западной части Дамаска.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Здоровье
В Минздраве подтвердили планы о выводе табака с рынка после 2050 года
Министерство здравоохранения РФ подтвердило планы о рассмотрении вопроса о возможном последовательном выводе табачных изделий с рынка после 2050 года.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Опубликовано видео с места въезда автомобиля в КПП в Домодедове
Телеканал «360» опубликовал видео с места ДТП у аэропорта Домодедово, где водитель автомобиля каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт.
Обновлено в 03:17
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке в Казани
Врачи оценивают состояние одного из раненных в перестрелке в Казани как крайне тяжёлое, второй находится в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.
Обновлено в 01:40
Экономика
Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году
По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Более 20 детей в Приамурье заразились гепатитом С
На сессии Заксобрания парламентарий предложил заслушать по этому вопросу представителя областного минздрава, но большинство депутатов проголосовали против включения вопроса в повестку дня.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Роскачество проверило мандарины
Обновлено в 01:42
Происшествия
В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов
В Пекинском транспортном университете, расположенном в районе Хайдянь, произошел взрыв в лаборатории, погибли трое студентов.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Тренер «Енисея» Аленичев лишен водительских прав на полтора года
Обновлено в 01:19
Транспорт
Штраф за неоплату парковки в Москве вырос до 5 тысяч
Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Людмила Портнова, нынешний штраф в 2,5 тысячи рублей несоразмерен увеличившейся стоимости парковок.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»
"Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат".
Обновлено в 01:20
Происшествия
Суд продлил до конца марта меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Обновлено в 02:46
Политика
Глава МИД Германии выступил против размещения новых ракет в Европе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.
Обновлено в 02:51
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро
Злоумышленник украл более 8 млн рублей из рюкзака безработного москвича на Калужско-Рижской ветке столичного метро.
Обновлено в 00:19
Финансы
Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ
На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Норвежский политик призвал Запад признать Крым территорией России
Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген в своей статье призвал свое правительство, и весь запад принять тот факт, что Крым относится к России.
Обновлено в 00:04
Политика
В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима
В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.
Обновлено в 02:48
Политика
Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России
Инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
Цена барреля Brent на бирже в Лондоне упала ниже $50
На торгах на лондонской бирже ICE, открывшейся после рождественских праздников, цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале упала ниже $50.
Обновлено в 03:37
Политика
На Украине не состоялись торги по продаже российского судна «Норд»
Электронные торги по продаже арестованного российского рыболовного судна "Норд" в среду вновь не состоялись из-за отсутствия допущенных участников, сообщается на сайте украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованного имущества" ("СЕТАМ"), которое занимается продажей судна.
Обновлено в 03:34
Политика
Силуанов рассказал об итогах переговоров Путина с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, а также договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по урегулированию проблемных вопросов, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Полиция отказалась наказывать российских школьников за рисунки с геями
В Екатеринбурге полиция завершила проверку школы № 115, откуда изъяли детские рисунки с геями, подготовленные для конкурса «Толерантный мир», рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Обновлено в 03:35
Общество
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
Обновлено в 02:55
Хоккей
Назаров покинул пост главного тренера «Нефтехимика»
Андрей Назаров покинул пост главного тренера нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик", исполняющим обязанности назначен Вячеслав Буцаев, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:18