Футбол
Дзюба: Гильерме, я уже иду за тобойНева Спорт 08:43
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в инстаграм пригласил болельщиков на матч Суперкубка России между петербургской командой и «Локомотивом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава рассказал о зоне ответственности пациентов
Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто предупредил, что если пациент после инфаркта принимает медикаменты год-два, то вероятность повторного уменьшается в разы.
Обновлено в 08:57
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры
Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
«Вест Хэм» подписал новый контракт со Снодграссом
"Вест Хэм" подписал новое соглашение с полузащитником Робертом Снодграссом, которое будет действовать до лета 2021 года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Тим Кук раскритиковал статью о причинах ухода главного дизайнера Apple
Глава Apple Тим Кук раскритиковал статью Wall Street Journal о причинах ухода главного дизайнера бренда Джони Айва, который якобы уволился из-за претензий к руководству.
Обновлено в 07:26
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Чехию
Утром 2 июля стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Будущих супругов предложили обязать к посещению психиатра
Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Общество
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать.
Обновлено в 05:36
Общество
ИКМО «Сампсониевское» проиграла суд Горизбиркому
Городской суд не удовлетворил административный иск ИКМО «Сампсониевское» к петербургской избирательной комиссии, которая решила продлить время приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты.
Обновлено в 07:53
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Интернет
В Microsoft официально предупредили об опасности 800 млн пользователей Windows 10
В компании Microsoft официально предупредили 800 млн пользователей Windows 10, что отключили важную функцию.
Обновлено 30 июня в 15:00
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25