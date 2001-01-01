Футбол

Дзюба: Гильерме, я уже иду за тобойНева Спорт 08:43

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в инстаграм пригласил болельщиков на матч Суперкубка России между петербургской командой и «Локомотивом».
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«Я иду за тобой». Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Спорт-Экспресс08:16

Артем Дзюба — Гилерме: «Скоро матч за Суперкубок, готовься. Я иду за тобой»

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Дзюба: Гильерме, я уже иду за тобой

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