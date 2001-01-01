Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru вчера в 09:48

Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизнь

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