Футбол
Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru вчера в 09:48
Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»
В 2013 году Ледесма перешел в московский «Локомотив», а весной 2015-го присоединился к тренерскому штабу Леонида Слуцкого во время подготовки к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
На «Сердце Евразии» в Уфе выступит Алсу
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Горький миндаль стал сладким из-за единственной мутации
Обновлено вчера в 02:35
Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Путин оценил последствия выхода США из иранской «ядерной сделки»
Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) грозит подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
Обновлено в 03:15
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Набиуллина: граждане компенсируют низкие доходы кредитами
Потребительское кредитование в России не оказывает существенного воздействия на темпы инфляции.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09