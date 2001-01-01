Футбол

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизньLife.ru вчера в 09:48

Футболист Артём Дзюба опубликовал несколько фотографий с домашнего чемпионата мира, где наша сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала.
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Тест: вспомни всех участников ЧМ-2018 спустя год со старта мундиаля

Нева Спортвчера в 09:10

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизнь

Life.ruвчера в 09:48

Дзюба ностальгирует по домашнему чемпионату мира

Спорт-Экспрессвчера в 06:05

Дзюба о болельщиках на ЧМ-2018: Рад, что многие «переобулись»

Bobsoccerвчера в 07:51

Как менялось отношение к сборной России в день матча с Саудовской Аравии

Чемпионатвчера в 08:02

Дзюба скучает по домашнему чемпионату мира

Евро-футбол.рувчера в 06:39

«Этот турнир запомнится на всю жизнь». Дзюба поделился с фанатами воспоминаниями о ЧМ-2018

Матч ТВвчера в 08:26
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Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Политика

Путин заявил о «боях без правил» в экономике

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол

Бывший физиотерапевт «Реала» и «Ливерпуля» перешел в «Зенит»

В 2013 году Ледесма перешел в московский «Локомотив», а весной 2015-го присоединился к тренерскому штабу Леонида Слуцкого во время подготовки к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

С экс-спикера горсовета взыскали 3 млн рублей за покупку Land Cruiser

Обновлено в 01:05
Музыка

На «Сердце Евразии» в Уфе выступит Алсу

Обновлено вчера в 04:12
Футбол

«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»

Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Наука

Горький миндаль стал сладким из-за единственной мутации

Обновлено вчера в 02:35
Футбол

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Путин оценил последствия выхода США из иранской «ядерной сделки»

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) грозит подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Обновлено в 03:15
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы

Набиуллина: граждане компенсируют низкие доходы кредитами

Потребительское кредитование в России не оказывает существенного воздействия на темпы инфляции.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
Обновлено в 04:23
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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